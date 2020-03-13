Bakan Turhan: '9 ülkeye 17 Nisan'a kadar uçuşlar durdurulacak' - ANKARA
Bakan Turhan: "9 ülkeye 17 Nisan'a kadar uçuşlar durdurulacak" - ANKARA - Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı. (6)Turhan: "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak"
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