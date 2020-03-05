Bakan Koca: 'Singapur’da korona virüs tanısı konan yolcu Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır'
Koca'nın açıklamaları
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( ANKARA -1) Bakan Koca: "Singapur’da korona virüs tanısı konan yolcu Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır"-"Umreden dönen vatandaşlarda şu ana kadar herhangi pozitif vaka bulunmadı" ANKARA
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
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