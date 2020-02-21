Bakan Koca: 'Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk'
Koca'nın soruları cevaplaması
( ANKARA -2) Bakan Koca: "Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk"-"Pazar akşamı itibariyle sağlıklı olduklarını belirten bir belge gösterme mecburiyetleri var. Kum kentine resmî olarak uğrayıp uğramadıklarını belirten bir belge uğramışsa içeri alınmayacak" ANKARA
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