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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Koca: 'Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk'

Bakan Koca: 'Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk'

Koca'nın soruları cevaplaması

( ANKARA -2) Bakan Koca: "Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk"-"Pazar akşamı itibariyle sağlıklı olduklarını belirten bir belge gösterme mecburiyetleri var. Kum kentine resmî olarak uğrayıp uğramadıklarını belirten bir belge uğramışsa içeri alınmayacak" ANKARA

Hastalık Hastalık Belirtisi Sınır Kapısı Basın Mensupları 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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