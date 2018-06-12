-Bakanın valilik şeref defterini imzalaması

-Ahmet Demircan'ın açıklamaları



( BARTIN -HD) Bakan Demircan: "1. basamağa uğrayarak hastaneye sevkle gelen hastalardan katkı payı almayacağız" BARTIN



- Bartın Valiliği'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık hizmetleri, pratisyen ve uzman hekim açıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Demircan, "Uzman hekimliğe gelebilmesi için yaklaşık 15 sene harcıyor. O nedenle 2030'lara kadar uzman hekim yavaş yavaş kapanır. Ama pratisyen hekim açığımız kapanıyor. Biz birinci basamak sağlık hizmetlerini verimli kullanırsak hastanelerin yükünü azaltmış oluruz. Uzman hekimleri daha etkin kullanırız. Sayı açısından sorun kalkmış olur" diye ifade etti.

Bartın'da 400 yataklı devlet hastanesinin temel atma törenine katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, törenin ardından Bartın Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Nusret Dirim ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Vali Dirim'den Bartın'ın tarihi, eğitim, sağlık, kültür gibi alanlarında bilgi aldı. Sağlık uygulamalarına ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Demircan, aile sağlığı merkezlerini etkili kılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Demircan, "Hedeflediğimiz aile sağlığı merkezlerini etkili kılmak. 1. basamağı etkili kılmak. İkinci hedeflediğimizde birinci basamağa uğrayarak oradan hastaneye sevkle gelmiş olan hastalarımızdan katkı payı almayacağız. Onlara teşvik olsun diye, 1. basamağı etkili kılmak, dahil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Uzman doktorların aile hekimliği yapmasına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Demircan, "Artık hasta ile boğuşmak istemeyen olabilir yatan hastayla. Ama poliklinik hizmeti verebilir. Aile hekimlerinin bakmakla yükümlü olduğu nüfus sayısını pilot illerde 2 bine indireceğiz. Aile hekimlerinin de elini rahatlatacağız. Bartın da bu yönden şanslı. Bartın'dan başlanacak. Edirne, Malatya ve İstanbul'da bir ilçemiz. Büyükşehirin bir parçasını denemek istiyoruz. Orada nasıl olacak onu da görmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. "Pratisyen hekim açığı 2023'te bitecek,. dolacak" Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2023'te pratisyen hekim açığının biteceğini ifade etti.

Bakan Demircan, "Pratisyen hekim açığı 2023'te bitecek, dolacak. Hatta öyle öngörüyoruz ki 2023'te pratisyenlere zorunlu hizmet kalkabilir, kalkar. Uzman hekim açığı biraz daha devam edecek. Çünkü yan dallar yeni yeni oluştu, oluşuyor. Bunlar uzman hekim istiyor. Ayrıca uzmanlık çok zaman alıyor. 6 yıl tıpta okuyor, 2 yıl mecburi hizmet, en az 4 ila 5 yıl uzmanlık onun da 2 yılı mecburi hizmet. Uzman hekimliğe gelebilmesi için yaklaşık 15 sene harcıyor. O nedenle 2030'lara kadar uzman hekim yavaş yavaş kapanır. Ama pratisyen hekim açığımız kapanıyor. Biz birinci basamak sağlık hizmetlerini verimli kullanırsak hastanelerin yükünü azaltmış oluruz. Uzman hekimleri daha etkin kullanırız. Sayı açısından sorun kalkmış olur" diye konuştu.



