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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Baba oğul aynı hastanede doktorluk yapıyorlar - SAMSUN

Baba oğul aynı hastanede doktorluk yapıyorlar - SAMSUN

- Baba ve oğlunun hastane koridorlarından birlikte yürümesi - Kardiyoloji uzmanı Onur Osman Şeker'in Radyoloji uzmanı babası Turgut Yıldırım Şeker'i odasında ziyaret etmesi - Baba Şeker'in hasta muayene detayları - Oğul Şeker'in babasını takip etmesi - Baba ve oğlu ile röportaj - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Eda Türe ile röportajBaba oğul aynı hastanede doktorluk yapıyorlar - Radyoloji uzmanı babası Turgut Yıldırım Şeker gibi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren kardiyoloji uzmanı Onur Osman Şeker, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de babasıyla birlikte doktorluk yapmanın mutluluğunu yaşıyor - Onur Osman Şeker:"Babam ile aynı hastanede birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum" - Turgut Yıldırım Şeker:"Hastanede benim odamın hemen arkası kardiyoloji bölümü. Oğlumla sırt sırta çalışıyoruz diyebiliriz"SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Radyoloji uzmanı babası Turgut Yıldırım Şeker gibi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren kardiyoloji uzmanı Onur Osman Şeker, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de babasıyla birlikte görev yapıyor.Babasını örnek alarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren 33 yaşındaki Onur Osman Şeker, kardiyoloji uzmanı olduktan sonra da ilk görevine babasının çalıştığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başladı.
Baba ile oğlu, aynı hastanede yan yana olan polikliniklerde birlikte görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.Onur Osman Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorluk mesleğini babası sayesinde sevdiğini ve babası ile yollarının Samsun 'da aynı hastanede de kesiştiğini belirterek, "Babam ile aynı hastanede birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. Babam ile çalışmak çok keyifli. Odalarımız da yan yana. Çırak ve usta ilişkisi gibi bir arada olmak çok anlamlı." dedi.
60 yaşındaki Turgut Yıldırım Şeker de insanın çalıştığı yerde oğluyla aynı mesleği yapmasının güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Oğlum tıp fakültesinde okurken aynı hastanede çalışmayı aklımızın ucuna bile getirmemiştik ama nasip oldu. Hiç beklemediğimiz bir durumdu ama beraber çalışmak çok güzel bir duygu. İnşallah uzun süre beraber çalışırız. Hatta hastanede benim odamın hemen arkası kardiyoloji bölümü. Oğlumla sırt sırta çalışıyoruz diyebiliriz." ifadelerini kullandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Eda Türe ise hastanede baba ile oğlunu herkesin örnek aldığına işaret ederek, aynı evden çıkan iki hekimin hastanelerinde görev yapmasının onur verici olduğunu kaydetti.

Tıp Fakültesi Hastane Fakülte Muhabir Irak 

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