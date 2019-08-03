Aşırı güneşe krem de çare olmuyor

-DOKTORUN AÇIKLAMALARI



( BURSA )- Makyaj, güneş kremine engel değil BURSA



- Dermatoloji Uzmanı Dr. Müge Çoban, koruyucu krem sürülmüş olsa bile güneşe fazla maruz kalmanın ciddi sıkıntıları beraberinde getirebileceğini söyledi.



Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşı farklı korunma yollarına sevk ediyor. Kimi güneşin dik geldiği zamanlarda dışarı çıkmaktan kaçınırken, kimi ise şemsiye ile korunma yoluna gidiyor. Güneşten korunmanın bir diğer yolu olan krem. Krem hakkında açıklama yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Müge Çoban, “Makyaj yapanlar da güneş kremi kullanabilir. Fondöten veya pudranın altına nemlendirici özelliği olan güneş koruyucu kullanabilirler. 30-50 faktör krem kullanılmasında fayda var. Açık tenli ciltler için en az 30 faktörlü güneş kremi kullanmalı. Koyu tenli ciltler için ise daha düşük koruma faktörlü kremler kullanılabilir” dedi.

Havuza veya denize girmeden yarım saat önce bol güneş kremi sürülmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Müge Çoban, “İnce bir tabaka şeklinde sürmenin faydası olmayabilir. Bütün vücuda güneş kremi sürmek de doğru değil. Sonuçta kimyevî filtreler söz konusu. Çocukların özellikle D vitamini eksikliğinden mahrum kalmaması lâzım. Çocukların vücudunun tamamına değil de, yüzlerine ve benlerinin üzerine sürülmesini tavsiye ediyoruz. Güneş yanıklarının ölümcül sorunlara yol açabileceğini bilmeliyiz. Özellikle uzun süre güneşte korumasız kalınması sonucu su toplamaları ve kızarmalar meydana gelebilir. Bu, güneş kremi sürülse dahi uzun süre maruz kalınmalarda ortaya çıkabilir” dedi.

Güneş kremi seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da bilgi veren Dr. Çoban şunları söyledi: "Güneş kremi, eczaneden alınmalıdır. Çünkü tıbbî içerikleri belirgindir ve neler ihtiva ettiği çalışan tarafından aktarılmaktadır. Cilt yapısına göre de krem seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca bir problem olması durumunda eczaneye giderek yardımcı olmasını talep edebiliyorsunuz. Güneş kremi tezgâhtan değil eczahaneden alınmalıdır."

