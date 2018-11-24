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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Anne adayları gebelikte yapılması gerekenleri öğrendi

Anne adayları gebelikte yapılması gerekenleri öğrendi

DOKTORLARLA RÖP

Kordon Hastane Anne Adayları Gebele Konferans 

-ANNE ADAYLARINDAN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

- VM Medical Park Bursa Hastanesi, 12. Mutlu Gebe Okulu’nda gebelik dönemi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında kritik bilgiler verdi. Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden VM Medical Park Bursa Hastanesi, geleneksel hale getirdiği Mutlu Gebe Okulu’nun 12’ncisini hastane bünyesindeki konferans salonunda gerçekleştirdi. “Mutlu anneler, mutlu bebekler, mutlu gelecek” sloganıyla 12. kez düzenlenen Mutlu Gebe Okulu’nda anne adaylarının ve bebeklerinin sağlığını yakından ilgilendiren sunumlar yapıldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nureddin Vurgun, anne sütünün önemi; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rukiye Gönüllü, hafta hafta gebelik ve gebelikte yapılan testler; Uzman Psikolog Dilara Kazancı da beden imgesi başlıklarında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Yaşam Bankası’ndan Esin Ağaoğlu da Yaşam Bankası ve kordon kanı hakkında katılımcıların merak ettikleri konularda yönelttikleri sorulara yanıt verdi. Konuşmacılar, hamilelik dönemi ve sonrasında gebelerin nelere dikkat etmeleri ve nasıl beslenmeleri konusunda bilgilendirme yaptı. Doç. Dr. Nureddin Vurgun, anne sütünün bir annenin bebeğine verebileceği en güzel, ilk ve en değerli hediye olduğunu dile getirirken, emzirmenin anne için bir görev değil, hak olduğunu söyledi.

Op. Dr. Rukiye Gönüllü de gebelik sürecinde yapılması gereken bazı testler olduğunu belirterek, test sonuçlarına göre gerekli adımların atılmasının hayati önemde olduğu uyarısında bulundu. Psikolog Dilara Kazancı da gebelikte değişen beden şekli sebebiyle bedenle ilgili düşünce, algı ve duyguların değişebildiğine dikkati çekti. VM Medical Park Bursa Hastanesi Konferans Salonu’nda 29 Kasım Perşembe saat 13’te de Ercan Avcı ile ‘Hamile Pilatesi’ etkinliği gerçekleştirilecek.
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