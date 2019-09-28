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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı - MANİSA

Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı - MANİSA

- Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı - Sağlık Bakanlığı Helikopter ambulansının, Soma Devlet Hastanesine acil hasta alımı için inişi ve kalkışıAmbulans helikopter yaşlı hasta için havalandı - Manisa 'da 85 yaşındaki hasta tedavisi için ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Soma ilçesinde Spontan Subaraknoid Kanama teşhisi konulan 85 yaşındaki Emine Uyar, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.Uyar, baş ağrısı şikayetiyle Soma Devlet Hastanesi geldi.Burada yapılan incelemede Uyar'a Spontan Subaraknoid Kanama teşhisi kondu.İlk müdahalenin ardından hasta, ambulans helikopterle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yöntem ile hastanın hayatının kurtarılması yönünde ciddi zaman kazandıklarını söyledi.

Hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Çağlayan, "Hastaların hayatlarını kurtarma noktasında çok faydalı işlevi var hava ambulanslarının. Biz Soma Devlet Hastanesi'ne heliportu geçen sene hizmete açmıştık. Şimdi yönetim olarak ne kadar doğru bir iş yaptığımızın bir kez daha görmüş olduk." dedi.

Ambulans Helikopter Baş Ağrısı Helikopter 

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