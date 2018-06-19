Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Akdeniz Üniversitesi'ne görüntüleme sistemi hediye edildi - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi'ne görüntüleme sistemi hediye edildi - ANTALYA

- SPY Floresans Görüntüleme Sistemi'nin odaya getirilmesi - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın konuşması - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikro Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan'ın konuşması - Prof. Dr. Ömer Özkan'ın konuşması - Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın konuşması - Protokol imzalanması - Cihazın tanıtılmasıAkdeniz Üniversitesine görüntüleme sistemi hediye edildiANTALYA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikro Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine SPY Floresans Görüntüleme Sistemi hediye edildi.Sistemin bağışı kapsamında düzenlenen protokol töreninde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, organ nakli merkezinin mucizelere imza attığını söyledi.

Cihazla hastanede gerçekleştirilen önemli ameliyatlara büyük katkı sağlanacağını belirten Ünal, cihazı hastaneye kazandıran vakfa teşekkür etti.Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan ise mikro cerrahi uygulayan merkezlerin cihaz ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.
Kan dolaşımının olduğu her yerde bu cihazın kullanılabildiğine işaret eden Özkan, "Özellikle uzuv kayıplarının ardından gerçekleşen mikro cerrahi ameliyatlarında bu cihaz önemli başarı elde ediyor. Önceden ölü dokunun seviyelerini beklemek için rengine, ısısına bakıyorduk. Bunun için de yaklaşık bir hafta bekliyorduk. Şimdi öyle değil. Ameliyat sırasında bile o parçaların hangisinin yaşadığını, hangi damarın beslendiğini tespit edebiliyoruz. Hasta ameliyattan çıkmadan yeniden müdahale etme şansı oluyor." dedi.
Türkiye'nin ilk yüz, kol ve rahim naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ise cihazın sadece klinik olarak değil, akademik boyutta da kendilerine büyük fayda sağlayacağını vurguladı.Özkan, cihazı sadece doku nakillerinde değil, organ nakillerinde de kullanacaklarını, kendilerinin daha konforlu bir ameliyat yapmalarını sağlayacağını dile getirdi.Özkan, görüntüleme sisteminin damarlar ve mikro damarlardaki kan akışı, doku ve organ perfüzyonu, lenfatik sistem ve lenf nodlarıyla safra yolları ve karaciğer tümörlerinin görüntülenmesinde kullanılabildiğini sözlerine ekledi.

Organ Nakli Rahim Nakli Doku Nakilleri Ameliyat Organ Nakilleri 

İlgili Foto Galeriler
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı