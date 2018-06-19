Akdeniz Üniversitesi'ne görüntüleme sistemi hediye edildi - ANTALYA
- SPY Floresans Görüntüleme Sistemi'nin odaya getirilmesi - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın konuşması - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikro Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan'ın konuşması - Prof. Dr. Ömer Özkan'ın konuşması - Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın konuşması - Protokol imzalanması - Cihazın tanıtılmasıAkdeniz Üniversitesine görüntüleme sistemi hediye edildiANTALYA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikro Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine SPY Floresans Görüntüleme Sistemi hediye edildi.Sistemin bağışı kapsamında düzenlenen protokol töreninde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, organ nakli merkezinin mucizelere imza attığını söyledi.
Cihazla hastanede gerçekleştirilen önemli ameliyatlara büyük katkı sağlanacağını belirten Ünal, cihazı hastaneye kazandıran vakfa teşekkür etti.Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan ise mikro cerrahi uygulayan merkezlerin cihaz ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Kan dolaşımının olduğu her yerde bu cihazın kullanılabildiğine işaret eden Özkan, "Özellikle uzuv kayıplarının ardından gerçekleşen mikro cerrahi ameliyatlarında bu cihaz önemli başarı elde ediyor. Önceden ölü dokunun seviyelerini beklemek için rengine, ısısına bakıyorduk. Bunun için de yaklaşık bir hafta bekliyorduk. Şimdi öyle değil. Ameliyat sırasında bile o parçaların hangisinin yaşadığını, hangi damarın beslendiğini tespit edebiliyoruz. Hasta ameliyattan çıkmadan yeniden müdahale etme şansı oluyor." dedi. Türkiye'nin ilk yüz, kol ve rahim naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ise cihazın sadece klinik olarak değil, akademik boyutta da kendilerine büyük fayda sağlayacağını vurguladı.Özkan, cihazı sadece doku nakillerinde değil, organ nakillerinde de kullanacaklarını, kendilerinin daha konforlu bir ameliyat yapmalarını sağlayacağını dile getirdi.Özkan, görüntüleme sisteminin damarlar ve mikro damarlardaki kan akışı, doku ve organ perfüzyonu, lenfatik sistem ve lenf nodlarıyla safra yolları ve karaciğer tümörlerinin görüntülenmesinde kullanılabildiğini sözlerine ekledi.