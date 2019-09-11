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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti'li Turan, Ezine'de sağlık ocağı açılışına katıldı - ÇANAKKALE

AK Parti'li Turan, Ezine'de sağlık ocağı açılışına katıldı - ÇANAKKALE

- Törenden detaylar - Sağlık ocağından detaylar - Bülent Turan'ın konuşması - Açılış töreniÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ezine ilçesinde sağlık ocağı açılış törenine katıldı.
Uluköy'de düzenlenen törende konuşan Turan, millete olan borçlarını ödemek istediklerini söyledi.

Köylerde sağlık ocakları ve 112 Acil Servislerin olmasını çok önemsediklerini vurgulayan Turan, şöyle konuştu:"Her ne kadar Ezine ilçemizin merkezinde güzel bir hastanemiz olsa da Ayvacık'ta, Çanakkale merkezde yani Ezine’ye yakın çok sayıda hastanemiz olsa da en azından belli operasyonların kendi köyünde, merkezinde yapılması için bu tarz küçük bir hastane gibi olan sağlık ocaklarımızın olmasını çok önemsiyoruz. Sağlık her işin başı. Sağlık varsa huzur var mutluluk var. Sağlık varsa başarı var. O yüzden tüm bölgemizdeki sağlık yatırımlarına omuz vermeyi görev biliyoruz."Daha sonra Turan, protokol üyeleriyle kurdeleyi keserek sağlık ocağının açılışını gerçekleştirdi.Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış Töreni Ocaklar Siyasi Parti Sivil Toplum Sağlık Ocağı 

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