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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül: 'Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir' - ANKARA

Adalet Bakanı Gül: 'Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir' - ANKARA

Adalet Bakanı Gül: "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir" - ANKARA - Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı.
(5)Adalet Bakanı Gül: "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir."Adalet Bakanı Gül: "İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır."Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri yapıldıktan sonra alınmaları kararlaştırıldı."Adalet Bakanı Gül, ceza infaz kurumları arasındaki nakillerin 2 hafta süreyle ertelendiğini bildirdi.Adalet Bakanı Gül: "Ceza infaz kurumundaki tüm personelin, kuruma girenlerin ateşleri ölçülecek."Gül: "Duruşma ve diğer adli işlemlerden ivedi özelliği bulunmayanların ertelenmesi hususunun yargı mensuplarının takdirine bırakılması önerildi."Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının kullanılması iki hafta süreyle ertelenmiştir"

Hükümlüler Cezaevleri Bild Toplantı Irak 

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