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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
94 yaşında kanseri yendi

94 yaşında kanseri yendi

Akkadın Kevser'in kontrolleri

Hastane Akalan Biyopsi Sonucu Sağlık Ekipleri Ameliyat 

-Fatih Mutlu Röportaj
-Akkadın Kevser röportaj
-Akkadın Kevser'in oğlu röportaj

( KAYSERİ )- Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fatih Mutlu:- “Bir insanın 1 gün fazla yaşaması için gereken her şey yapılmalıdır” KAYSERİ

- Kayseri’de yaşayan 94 yaşındaki Akkadın Kevser, Kayseri Melikgazi Hastanesi’nde geçirdiği başarılı ameliyat sonrası yakalandığı bağırsak kanserini yendi. Kayseri’de yaşayan ve 94 yaşında olan Akkadın Kevser, hem kanındaki değerlerin düşüklüğü hem de ağrı sebebi ile Kayseri Melikgazi Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tahliller sonucunda ise, bağırsaklarını tıkayan bir kanser kitlesiyle karşılaşılan 94 yaşındaki kadın, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Bir insanın bir gün bile yaşatılması için gereken her şeyin yapılması gerektiğini söyleyen Melikgazi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fatih Mutlu, “Hastamız, 2 hafta önce kanında hemogrobin düşüklüğü nedeniyle bize müracaat etti. Neden düştüğünü araştırmak için yaptığımız tahlil ve tetkikler sonucunda da kalın bağırsağın giriş kısmını tıkayan büyük bir kitle gördük. Bölgeden aldığımız biyopsi sonucu kanser olarak çıktı ve daha sonra hastaya gerekli müdahaleyi yaptık. Hastamız bugün 6. gününde ve taburcu olacak. Hastamız özellikli bir hasta çünkü 94 yaşında. Yaşının çok ileri olmasına rağmen, ameliyat sonra iyi bakılarak, kliniğinin iyi düzenlenmesiyle beraber 94 yaşında bu hastalığı atlattı. Ben bir insan 1 gün bile fazla yaşayacaksa gereken her şey yapılmalıdır. Bu tip ameliyatlarda hastanenin bundan sonraki bakımı güzel yapabilmesi lazım. Biz bu konuda çok iyiyiz. 94 yaşında hiçbir kanaması olmadan ameliyatımızı yaptık ve bakımları da çok iyi. Beraber çalıştığımız ve hastamızı emanet ettiğimiz ekip arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Ameliyatı oldukça başarılı ve kanamasız atlatan 94 yaşındaki Akkadın Kevser ise doktorlarına teşekkür ederek, “Allah onlara ömür versin, yokluklarını göstermesin. Derdimden kurtuldum çok şükür” ifadelerini kullandı. Kanseri yenen Akkadın Kevser’in oğlu da, başarılı geçen ameliyattan dolayı doktorlara ve sağlık ekiplerine teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını söyledi.


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