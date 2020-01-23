70 ve üstü yaş erkeklerde prostata dikkat Haberi

-Doktor röportaj

-Hastane binasının görüntüsü



( DENİZLİ )- Özel Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım’dan prostatla ilgili önemli açıklama:- “Prostat erken yaşlarda çocuk yapma problemlerinede neden olabiliyor”- “Erkeklerin neredeyse 6’da biri bu hastalıkla karışılabilmektedir” DENİZLİ



- Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Polikliniği doktorlarından Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, erkeklerde 70’li yaşlarda daha sıklıkla görülen ‘prostat’ rahatsızlığın, erken yaşlarda ise spermin kalitesini düşürerek çocuk yapma problemlerine de neden olduğuna dikkat çekti. Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, toplumda özelliklede erkeklerde geç yaşlarda görülen prostat problemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak hastalığının tedavi yöntemlerini anlattı. Erkeklerin ilerleyen yaş dönemlerinde 3’te birinde bu problemin görüldüğüne dikkat çeken Yıldırım, erkeklerin özellikle 70 ve üstü yaşlarda prostat problemi ile sıklıkla karşılaştıklarını ifade etti.

Prostatın halk arasında ‘kısırlık’ olarak tabir edilen çocuk yapmayı olumsuz etkilediğini de vurgulayan Yıldırım, “Prostat üreme için gerekli olan spermin kaliteli bir şekilde çıkması için gerekli bir organdır. Prostat ile ilgili rahatsızlıklar idrar yolları şikâyetlerini de yansıtmaktadır. Prostatın kanseri söz konusudur. Kanserde aslında yüz binde 35 tüm insanlar arasında olarak değerlendirilir ama ileri yaşlara geldikçe erkeklerin neredeyse 6’da biri bu hastalıkla karşılaşabilmektedir. Dolayısıyla ileriki yaşlarda ortalama 70’li yaşlarda bu hastalıkla karşılaşma oranı oldukça yükselmektedir” dedi.

“Çocuk olmasını geciktirip engelleyebilir” Prostatın kendisini sık idrara çıkma, gece idrara çıkma gibi olumsuz yönleri ile kendini gösterdiğini söyleyen Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Yıldırım şunları söyledi: “Kış mevsimi itibari ile prostat hastalıklarından en çok karşımıza çıkan, enfeksiyonu ve idrar yolları tıkanıklarıyla seyreden, prostat irileşmesine bağlı kanser olmayan ‘bening’ dediğimiz hastalıklarla(iyi huylu) karşımıza geliyor. İdrar yapma ile ilgili bir takım sıkıntılar çıkıyor. Bunların en başında sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, idrarını yaptıktan sonra tam boşaltamama, idrarını kesik kesik yapma, çatallı dağınık yapma, idrarını yaptıktan sonra damlama şeklinde idrar yapmaya devam etme, bazen kanama enfeksiyonlarda bunun üzerine eklenmektedir. Enfeksiyon normal olan doğal yapıyı ve üretilen sperm diye halk arasında daha çok bilinen sıvıyı bozabilir. Hatta tıkanma yapıp çıkmamasına bile sebep olabilir. Çocuk olmasını geciktirip engelleyebilir ve tedavisi mümkün şeylerdir bunlar.” “Sertleşme ve Ereksiyon Kaybı Sıkıntıları Beraberinde Getirebilir” Prostatın genital sistem üzerine de etkilerinin olduğundan bahseden Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım özellikle sertleşme ve ereksiyon kaybı gibi sıkıntıları beraberinde getirebileceğine dikkat çeken Yıldırım, “Prostatın erkeklik hormonuyla bir ilgisi yok testiste hormon üretilir. Fakat prostatın rahatsız olması hem idrar yolları, hem genital sistem üreme sistemi ile ilgili olduğu için oradaki duyarlılık artması, enfeksiyona bağlı acı hissi, rahatsızlık hissi boşalma ile ilgili sorunlara sebep olup, bu boşalmanın arkasından ereksiyon kaybı dediğimiz sertleşme bozuklukları özelliklede konuyu bilmeyenler psikolojik olarak bunlara takılıp, kendi kendini negatif tetikleyip daha özellikle sertleşme ile ilgili sıkıntılara girebiliyor” diye konuştu.

“Utanılmaması Gerekir” Prostat tedavisinde diğer hastalıklarda olduğu gibi erken tanının çok önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Yıldırım, toplumsal olarak prostat sıkıntılarının hastaların utandığı için fazla dile getiremediklerini de belirtti.

Yıldırım, tanı konulması ve tedavi sürecini ise şöyle anlattı: “Bir takım muayeneler hoşa gitmediği için, insanlar bundan çekinmekte bir takım alınganlıklar gösterebilmektedir. Ama maalesef yani biz kulak burun boğaz gibi ağzını açıp muayene edemeyeceğimiz için, ona ait muayeneler makattan parmakla muayene olsun veya idrar yollarından girip içeriye bakma tarzında endoskopik muayeneler olsun bunun gereğidir. Bunun utanılacak veya kaçınılacak bir yanı yok.” (GC-



loading...