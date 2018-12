Uzun Ömür Hakkında

Alanında uzman konuklarla sağlık ve hayata dair her şey bu programda konuşulacak... Kilo problemlerinden kalp hastalıklarına, hayatın zorluklarıyla başa çıkabilme yollarına ve birçok hastalığın teşhis ve tedavi yöntemlerini ekranlara getiriyor olacak…...

( ANTALYA ) ANTALYA- Isparta'da yaşayan ve yaklaşık 50 yıldır sigaraya bağlı akciğer kanseri olan aynı zamanda kalp rahatsızlığı bulunan 63 yaşındaki Kamil Öztürk, Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Yaklaşık 50 yıldır sigara içen ve kalp rahatsızlığı bulunan 63 yaşındaki Kamil Öztürk, aniden fenalaşarak Isparta'daki bir hastaneye gitti. Burada kanser teşhisi konulan Öztürk Isparta, Antalya ve bir çok ildeki sağlık kurumu tarafından yaşı ve kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisi riskli bulunarak geri çevrildi. Son olarak Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle iletişime geçen Öztürk, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner tarafından yapılan tetkikler ve değerlendirme sonucu ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatta Öztürk eski sağlığına kavuştu. "Kendisi 50 yıldır sigara kullanmaktaydı" Operasyon hakkında konuşan Dr. Aslaner şunları söyledi: "Akciğer kanseri teşhisi konan Kamil Öztürk, bizimle iletişime geçti. Kendisi 50 yıldır sigara kullanmaktaydı. Solunumu yetersiz, geçirdiği kalp krizi sonrasında by pass ameliyatı olmuş ve stent takılmıştı. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen ekibimle birlikte vakayı değerlendirerek operasyona aldık. Hastanın sağ akciğerindeki tümörü tamamen alarak eski sağlığına kavuşmasını sağladık. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi."Kendisine bir can borçluyum" Kamil Öztürk umudunu kestiği anda Dr. Oktay Aslaner ile karşılaştığını belirterek, kendisine bir can borcu olduğunu söyledi.Öztürk;" Ameliyatım için Isparta'dan buraya tedavi amaçlı geldim. Eski sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Doktoruma ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum"diye konuştu.