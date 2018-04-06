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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Yeşim Salkım ve annesinden 'Hatay' tartışmasına sert tepki

Yeşim Salkım ve annesinden 'Hatay' tartışmasına sert tepki

Günlerdir şarkıcı Demet Akalın ve İmparator İbrahim Tatlıses arasında yaşanan Hatay kavgasına Yeşim Salkım ve annesi sosyal medyada sert tepki gösterdi.

İbrahim Tatlıses Yeşim Salkım Demet Akalın 


Tartışmayı twitter'dan eleştiren Salkım, annesinin videosunu paylaştı ve 'Al işte evladı aslanlar gibi askerlik yapmış hemde 24 yaşında bir anne benim annem ... Bunları söylemek bile ayıp ama anlamıyorsunuz arkadaş yok şarkıcı yok oyuncu yok politikacısı yok bunun vatani görev bu yapılacak orta bizim için savaşıyorlar yok gittim gidemedim' ifadelerini kullandı.


İbrahim Tatlıses Hakkında
Adanalı bir sinemacının, inşaatta sesini duymasıyla birlikte önce Adana'da ardından Ankara'da çeşitli gazinolarda sahneye çıktı. 1975 yılında çıkardığı "Ayağında Kundura" adlı plakla tüm Türkiye'ye sesini duyurdu. Ardından "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" gibi türküleriyle ününü pekiştirdi. "Allah Allah", "Kara Zindan", "İnsanlar" ve "Fosforlu Cevriyem" gibi albümleri büyük ilgi gördü. "Allahım Neydi Günahım", "Yakamoz", "Yol Ver Dağlar...
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Yeşim Salkım Hakkında
Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur. İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran sanatçı, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla sağlam bir çıkış yakaladı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla büyük beğeni topladı....
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Demet Akalın Hakkında
Demet Akalın (D. 23 Nisan 1972; Gölcük, Kocaeli), Türk pop müzik şarkıcısı, eski manken ve oyuncudur. Annesinin desteği ile mankenlik kursuna başladı. 1996-2004 yılları sevilen albümler ve hitler çıkardı. 2004 yılında çıkardığı Banane albümünde bulunan "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü aldı. 2006 yılında Kusursuz 19 albümünü çıkardı. Albüm 147.000 kopya sattı ve MÜ-YAP'tan altın ödül aldı. Aynı yı...
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