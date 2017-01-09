Ünlülerden Muhteşem Fethi Sekin Videosu (Benim adım Fethi Sekin Dediler)

Oktay Kaynarca Hakkında
Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti.Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde oynadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı. İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan K...devamı
Engin Altan Düzyatan Hakkında
Engin Altan Düzyatan, tiyatroyla lisedeyken tanıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. Mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda fotomodellik yaptıktan sonra profesyonel oyunculuk hayatına başladı. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır. Show TV'de Bir Milyon Canlı Para'yı sundu. Tiyatro Oyunları: Kürklü Merkür- (Yön:Murat Daltaban) DOT (2007-2008) Anna...devamı
Murat Yıldırım Hakkında
Tiyatro ve Müziğe ilgi duyan Yıldırım okulda tiyatro bölümüne girerek oyunculuğa adım attı.3 Yıl amatör olarak tiyatro yapan oyuncu, tiyatro bölümündeki arkadaşları vasıtasıyla televizyon’a adım attı. İlk kez “Ayrılsakda Beraberiz” dizisinde oynayan oyuncu 4 sene sonra Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve 11 bölüm yayınlanan “Ölümsüz Aşk” dizisinde Sedat karakterin oynadı. Oynadığı Dizi ve Sinema Filmleri 2012 Suskunlar :Ecevit 2009- Aşk ve Ceza : Savaş...devamı
Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında
Adana’dayken “Fiskobirlik”, “Güney Sanayi”, “Çukurova Kulübü”, “Devlet Su İşleri” ve “Tarsus Amerikan Kulübü”nde basketbol oynadı. 1997’de babasının ciddi bir kalp ameliyatı geçirmesinin ardından ailesiyle birlikte Adana’dan İstanbul’a taşındı. Kıvanç, Tatlıtuğ “İstanbul Kalamış Lisesi”nden mezun oldu. Tek hayali “NBA”de basketbol oynamak olduğu için Ülkerspor’dan gelen cazip teklifi hemen kabul etti ve orada 2 yıl basketbol oynadı. Ardından 1 yı...devamı