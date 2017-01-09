Ünlülerden Muhteşem Fethi Sekin Videosu (Benim adım Fethi Sekin Dediler)

Oktay Kaynarca Hakkında

Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti.Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde oynadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı. İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan K...

devamı Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti.Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde oynadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı. İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan K...

Engin Altan Düzyatan Hakkında

Engin Altan Düzyatan, tiyatroyla lisedeyken tanıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. Mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda fotomodellik yaptıktan sonra profesyonel oyunculuk hayatına başladı. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır. Show TV'de Bir Milyon Canlı Para'yı sundu. Tiyatro Oyunları: Kürklü Merkür- (Yön:Murat Daltaban) DOT (2007-2008) Anna...

devamı Engin Altan Düzyatan, tiyatroyla lisedeyken tanıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. Mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda fotomodellik yaptıktan sonra profesyonel oyunculuk hayatına başladı. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır. Show TV'de Bir Milyon Canlı Para'yı sundu. Tiyatro Oyunları: Kürklü Merkür- (Yön:Murat Daltaban) DOT (2007-2008) Anna...

Murat Yıldırım Hakkında

Tiyatro ve Müziğe ilgi duyan Yıldırım okulda tiyatro bölümüne girerek oyunculuğa adım attı.3 Yıl amatör olarak tiyatro yapan oyuncu, tiyatro bölümündeki arkadaşları vasıtasıyla televizyon’a adım attı. İlk kez “Ayrılsakda Beraberiz” dizisinde oynayan oyuncu 4 sene sonra Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve 11 bölüm yayınlanan “Ölümsüz Aşk” dizisinde Sedat karakterin oynadı. Oynadığı Dizi ve Sinema Filmleri 2012 Suskunlar :Ecevit 2009- Aşk ve Ceza : Savaş...

devamı Tiyatro ve Müziğe ilgi duyan Yıldırım okulda tiyatro bölümüne girerek oyunculuğa adım attı.3 Yıl amatör olarak tiyatro yapan oyuncu, tiyatro bölümündeki arkadaşları vasıtasıyla televizyon’a adım attı. İlk kez “Ayrılsakda Beraberiz” dizisinde oynayan oyuncu 4 sene sonra Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve 11 bölüm yayınlanan “Ölümsüz Aşk” dizisinde Sedat karakterin oynadı. Oynadığı Dizi ve Sinema Filmleri 2012 Suskunlar :Ecevit 2009- Aşk ve Ceza : Savaş...

Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında

Adana’dayken “Fiskobirlik”, “Güney Sanayi”, “Çukurova Kulübü”, “Devlet Su İşleri” ve “Tarsus Amerikan Kulübü”nde basketbol oynadı. 1997’de babasının ciddi bir kalp ameliyatı geçirmesinin ardından ailesiyle birlikte Adana’dan İstanbul’a taşındı. Kıvanç, Tatlıtuğ “İstanbul Kalamış Lisesi”nden mezun oldu. Tek hayali “NBA”de basketbol oynamak olduğu için Ülkerspor’dan gelen cazip teklifi hemen kabul etti ve orada 2 yıl basketbol oynadı. Ardından 1 yı...

devamı Adana’dayken “Fiskobirlik”, “Güney Sanayi”, “Çukurova Kulübü”, “Devlet Su İşleri” ve “Tarsus Amerikan Kulübü”nde basketbol oynadı. 1997’de babasının ciddi bir kalp ameliyatı geçirmesinin ardından ailesiyle birlikte Adana’dan İstanbul’a taşındı. Kıvanç, Tatlıtuğ “İstanbul Kalamış Lisesi”nden mezun oldu. Tek hayali “NBA”de basketbol oynamak olduğu için Ülkerspor’dan gelen cazip teklifi hemen kabul etti ve orada 2 yıl basketbol oynadı. Ardından 1 yı...

Sekin'in şahadetinin ardından TRT tarafından hazırlanan klipte, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, TMSF Başkanı Şakir Ercan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Oktay Kaynarca, Wilma Elles, Demet Akalın, Murat Boz, Fatih Terim, Murat Yıldırım, Mustafa Ceceli, Burcu Esmersoy, Cengiz Kurtoğlu, Kutsi, Emre Altuğ, Esra Erol, Pelin Çift, Hande Fırat, Oğuz Haksever, Şoray Uzun, TRT 1 Ana Haber Sunucusu Erhan Çelik ve bazı STK yöneticileri, kamera karşısına geçti.Şehidin cenaze görüntülerinin yer aldığı klipte, ' benim adım Fethi Sekin ' diyen birçok ünlü isim, ardından, Sekin'in dilinden terör saldırısı sırasındaki kahramanlığını ve sonrasını seslendirdi.Klip, Fethi Sekin'in şahadetinin ardından okunan sala ile sona eriyor.