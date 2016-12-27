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27 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
Kalp krizi geçiren Eşofmanlı Şevket Hoca Çağlar Çorumlu'nun sağlık durumu nasıl?

Kalp krizi geçiren Eşofmanlı Şevket Hoca Çağlar Çorumlu'nun sağlık durumu nasıl?

Çağlar Çorumlu kalp krizi geçirdi! Eşofmanlı Şevket Hoca Çağlar Çorumlu sağlık durumu nasıl? (Şevket Hoca Çağlar Çorumlu kimdir?).. Çağlar Çorumlu reklam setinde kalp krizi geçirdi. 'Güldür Güldür' adlı komedi programında canlandırdığı Eşofmanlı Şevket Hoca karakteriyle tanınan Çağlar Çorumlu'nun reklam filmi çekimlerinde kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Güldür Güldür Show Kalp Krizi Çağlar Çorumlu 


Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta marka yüzü olduğu firmanın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Çekimler sırasında sırtında bir ağrı olduğunu ve kendisini kötü hissettiğini söyleyen Çorumlu için sete ambulans çağrıldı.

Gelen sağlık ekipleri Çorumlu'nun kalp krizi geçirdiğini fark edince, oyuncu acilen hastaneye götürülerek ameliyata alındı. Operasyonda kalp damarlarına üç stent takılan oyuncu, birkaç gün hastanede müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Çağlar Çorumlu, evinde dinlenmeye çekildi.
Güldür Güldür Show Hakkında
Ekranların sevilen eğlence programı “Güldür Güldür Show” birbirinden eğlenceli skeçleri ve sürprizleriyle Show TV ekranlarında... Günlük hayatın sıradan konularına farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür, aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa, birçok konuya yine kendi mizah anlayışları ile yeni yaklaşımlar ve çözümler getirecek. Güldür Güldür Show ekibi: Ali Sunal, Alper Kul, Doğa Rutkay, Özge Borak, Çağlar Çor...
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Çağlar Çorumlu Hakkında
Daha sonra, Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi "Turizm ve Otel İşletmeciliği" bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin "tiyatro kulübü"ne katıldı. Kendisindeki oyunculluk yeteneğini ilkolarak, bu tiyatro kulübünde fark etti. Üniversite eğitiminden sonra, Tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"...
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