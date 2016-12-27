Kalp krizi geçiren Eşofmanlı Şevket Hoca Çağlar Çorumlu'nun sağlık durumu nasıl?

Ekranların sevilen eğlence programı “Güldür Güldür Show” birbirinden eğlenceli skeçleri ve sürprizleriyle Show TV ekranlarında... Günlük hayatın sıradan konularına farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür, aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa, birçok konuya yine kendi mizah anlayışları ile yeni yaklaşımlar ve çözümler getirecek. Güldür Güldür Show ekibi: Ali Sunal, Alper Kul, Doğa Rutkay, Özge Borak, Çağlar Çor...

Daha sonra, Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi "Turizm ve Otel İşletmeciliği" bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin "tiyatro kulübü"ne katıldı. Kendisindeki oyunculluk yeteneğini ilkolarak, bu tiyatro kulübünde fark etti. Üniversite eğitiminden sonra, Tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"...