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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Demet Akalın Polemiğe girdiği Tatlıses'in şarkısını okudu

Demet Akalın Polemiğe girdiği Tatlıses'in şarkısını okudu

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay'a giden İbrahim Tatlıses ile bölgeye gitmeyen Demet Akalın arasındaki gerginlik sonrası ünlü popçu katıldığı Beyaz Show'da İbrahim Tatlıses şarkısı okudu.

İbrahim Tatlıses Zeytin Dalı Zeytin Dalı Harekatı Beyaz Show Demet Akalın 


' OĞLUNU ASKERE GÖNDER '

Tatlıses'in ' Yusuf yusuf edenler gelemedi ' sözüne sinirlenen Akalın, erkek kardeşinin yakında askere gideceğini belirterek bu sanatçıların da çocuklarını askere göndermelerini istemişti.

Akalın Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show programına katılırken canlı yayında polemiğe girdiği İbrahim Tatlıses'in 'Vuır gitsin beni' adlı eserini okudu.


İbrahim Tatlıses Hakkında
Adanalı bir sinemacının, inşaatta sesini duymasıyla birlikte önce Adana'da ardından Ankara'da çeşitli gazinolarda sahneye çıktı. 1975 yılında çıkardığı "Ayağında Kundura" adlı plakla tüm Türkiye'ye sesini duyurdu. Ardından "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" gibi türküleriyle ününü pekiştirdi. "Allah Allah", "Kara Zindan", "İnsanlar" ve "Fosforlu Cevriyem" gibi albümleri büyük ilgi gördü. "Allahım Neydi Günahım", "Yakamoz", "Yol Ver Dağlar...
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Demet Akalın Hakkında
Demet Akalın (D. 23 Nisan 1972; Gölcük, Kocaeli), Türk pop müzik şarkıcısı, eski manken ve oyuncudur. Annesinin desteği ile mankenlik kursuna başladı. 1996-2004 yılları sevilen albümler ve hitler çıkardı. 2004 yılında çıkardığı Banane albümünde bulunan "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü aldı. 2006 yılında Kusursuz 19 albümünü çıkardı. Albüm 147.000 kopya sattı ve MÜ-YAP'tan altın ödül aldı. Aynı yı...
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