Demet Akalın Polemiğe girdiği Tatlıses'in şarkısını okudu

Adanalı bir sinemacının, inşaatta sesini duymasıyla birlikte önce Adana'da ardından Ankara'da çeşitli gazinolarda sahneye çıktı. 1975 yılında çıkardığı "Ayağında Kundura" adlı plakla tüm Türkiye'ye sesini duyurdu. Ardından "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" gibi türküleriyle ününü pekiştirdi. "Allah Allah", "Kara Zindan", "İnsanlar" ve "Fosforlu Cevriyem" gibi albümleri büyük ilgi gördü. "Allahım Neydi Günahım", "Yakamoz", "Yol Ver Dağlar...