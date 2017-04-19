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19 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlandı
CHP çok bozdu! Daha bozmaz dedik yine bozdu

CHP çok bozdu! Daha bozmaz dedik yine bozdu

CHP'li bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ' CHP videosu ' paylaşım rekoru kırıyor. Çok önceleri çekilen video, yıllar geçse de CHP'de aslında çok şeyin de değişmediğini gözler önüne serdi.

16 Nisan Halk Oylaması Chp Okan Bayülgen Selin Sayek Böke 


' KEMAL İSTİFA SESLERİ '

16 Nisan gecesi referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından yürütülen kampanyayı beğenmeyen bir grup partili, CHP Genel Merkezi önünde parti yönetimini protesto etmiş, grup ' Kemal istifa ' sloganları atmıştı.

MECLİS'TEN ÇEKİLİRİZ RESTİ

Meclis'ten çekiliriz resti sonrası, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, gençlerin CHP yönetimine olan tepkisi çok açık biçimde biraz da esprili biçimde dile getiriliyor.
16 Nisan Halk Oylaması Hakkında
Seçmenler, mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişikliklerini oyladı. Hükûmetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve kurucularından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen madde değişiklikleriyle ilgili tartışmalar uzun süre devam ettikten sonra muhalefetteki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) desteğiyle birlikte meclisten geçerek halk oylaması kararı alındı. Değişiklik paketi, yürürlükteki parlamenter siste...
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Okan Bayülgen Hakkında
Okan Kaan Bayülgen, 23 Mart 1964'te Cihangir'de dünyaya geldi. Bayülgen henüz 6 yaşındayken, öz babası, Albay Hamid Bey'in oğlu, hukuk ve gazetecilik eğitimi almış Ümit Bayülgen ile annesi ressam Ayla Hanım boşandılar. Bayülgen'in büyükbabası avukat Hamdi Üge bir dönem, Atatürk'ün Kuran-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme ettirdiği Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın ailesinden, Rahime Hanım ile evliydi (büyükbabası toplamda beş evlilik yaptı). 1970 yılınd...
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