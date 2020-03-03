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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Zübeyde Hanım’ın özel eşyaları ilk kez gün yüzüne çıktı

Zübeyde Hanım’ın özel eşyaları ilk kez gün yüzüne çıktı

Sergilenen eşyaların görüntüleri

Cumhuriyet Seçme ve Seçilme Hakkı Ziyaretçiler Seçilme Hakkı 

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( ANKARA )- Zübeyde Hanım'ın özel eşyaları Cumhuriyet Müzesi'nde sergilenecek ANKARA

- Cumhuriyet Müzesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve kardeşi Makbule Hanım'ın özel eşyalarının yer aldığı ve ilk kez ziyaretçilerle buluşturulan sergi açıldı.Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85’inci yıl dönümü dolayısıyla 2’nci Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) özel bir program gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, eski Başbakan Tansu Çiller, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılım sağladığı programın ardından, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a ait özel eşyalar ilk defa Cumhuriyet Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.Sergide, Zübeyde Hanım ve Makbule Hanım'ın özel eşyalarının yarı sıra 1925 yılında Meclis Genel Kurul Salonu kürsüsünde konuşmacının arkasında bulunan ve 1928 yılına kadar Meclis çalışmalarına tanıklık eden Osmanlıca ‘Hakimiyet Milletindir’ levhası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış kişisel eşyaları, kendi el yazısı ile soyadı kanunu sonrası Yozgat Milletvekili Sırrı Bey'e bizzat vermiş olduğu ‘İçöz’ soyadı metni yer alıyor.Mart ayı boyunca ziyaret edilebilecek sergide, Atatürk'ün 1923 yılında kendisine mektup gönderen Amerikalı çocuk Curtis LaFrance'a cevaben yazdığı mektup da gün yüzüne çıkan yeni eserler arasında bulunuyor.
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