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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı - KIRKLARELİ

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı - KIRKLARELİ

- Polis ekiplerinin denetiminden genel ve detay görüntüler - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu hale getirilen kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasının ardından Kırklareli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, araçlarda kış lastiği kontrolleri yaptıKIRKLARELİ (AA) - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği kontrollerine başladı.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda uygulama yapan ekipler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmayan araçları kontrol etti.Kurala uymayan bir sürücüye 625 lira ceza uygulandı.Sürücülerden Sami Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış lastiği uygulamasının önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için kış lastiklerini taktırması gerektiğini aktaran Keleş, kendisinin de bir hafta önce aracına kış lastiği taktırdığını kaydetti.

Muhabir Ticari Araç Kış Lastiği Kar Lastiği Trol 

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