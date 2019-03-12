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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Zorunlu iniş yapan helikopter sorunsuz havalandı

Zorunlu iniş yapan helikopter sorunsuz havalandı

HELİKOPTERİN HAVALANMASI

Polis Polis Helikopteri Teknik Arıza Helikopter 

-SABAH GEÇİLEN HELİKOPTER DETAYLARI

( TUNCELİ - TOPLU) TUNCELİ

- Tunceli'de bugün sabah zorunlu olarak boş araziye iniş yapan polis helikopterinin bakımları yapılarak tekrar havalanması sağlandı. Tunceli'de Polis Özel Harekat personelinin görev değişimi esnasında ‘Polis Helikopterinin’ teknik arıza vermesi üzerine tecrübeli uçuş ekibi araziye mecburi iniş yapmıştı. 2'si pilot 13 personel bulunan helikopterde her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgeye Vali Tuncay Sonel'de giderek bilgi aldı.Yaşanan teknik arızanın giderilmesi için bölgeye gönderilen teknik destek ekibi de çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışma sonrası helikopter sorunsuz bir şekilde havalanarak zorunlu iniş yaptığı bölgeden ayrıldı.Helikoptere başka bir helikopterde eşlik etti. Valilik açıklamasında,"Zorunlu iniş yapan emniyet helikopterimizin bakımı tamamlandı,sorunsuz ayrıldılar"denildi. (ET-HİV-
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