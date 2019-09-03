Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Zonguldak'ta uyuşturucu satıcısı karı koca yakalandı

Zonguldak'ta uyuşturucu satıcısı karı koca yakalandı

ZONGULDAK

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Barla 

-
-- Polis otolarının gelişi
-- Çiftin adliyeye sevk edilmesi
-- Adliye detayı
-
-TAKİP: AA VE DHA

( ZONGULDAK )- Narkotimler uyuşturucuya geçit vermiyor; bu kez de karı koca gözaltında ZONGULDAK

- Zonguldak'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında peş peşe operasyonlar yapan narkotimler bu kez de karı koca çiftçi uyuşturucu operasyonunda gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen çiftçin sorgusu sürüyor. Zonguldak'ta son dönemlerde uyuşturucu ile mücadele ederek geçit vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hız kesmeden operasyonlarını sürdürüyor. İl genelinde uyuşturucuyla mücadele veren narkotimler aralıksız ihbarları değerlendiriyor. Karı koca C.A. ve B.A. da uyuşturucu operasyonu kapsamında narkotimlerce yakalanarak gözaltına alındı. Çifte yönelik operasyonda 70 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan çift emniyetteki işlemlerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Binası'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Karı koca çift sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Çiftin adliyedeki sorgusu sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı