Zonguldak’ta Teknopark açıldı

-BEÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Çufalı, KONUŞMA

-vALİ eRDOÜAN BEEKTAŞ KONUŞMA



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Bülent Ecevit Üniversitesi’nin (BEÜ) Zonguldak’ta üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, teknoloji yoğun sanayi kuruluşlarını çekerek ve yenilerinin kurulmasını sağlamak ve bölge ekonomisini canlandırmak amacıyla yapılan Teknopark açılışı yapıldı. Açılışa Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, BEÜ Rektörü Mustafa Çufalı ve Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir daire müdrürleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Umut Sefercik, “Zonguldak Teknopark serüveni yaklaşık 2 buçuk yıl evvel başladı bugüne kadar yorucu bir süreçten geçti. Teknopark ülke genelinde 81 adet bulunmakta ve 59’uncusu bizim ki ve faal olarak görevine başlamış durumda Ar- Ge üretiyor. Türkiye ekonomisinin önünü açıyor. Misyonumuz milli değer üretmek ve teknoloji üretmek şeklinde konuştu.

Ardından konuşan BEÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Çufalı, Teknoparkın Zonguldak’ hayırlı olmasını diledi. Çufalı konuşmasında “Teknopark bütün vilayetler olduğu gibi Zonguldak’ımızda da çok önemli işler başaracak. Bizden önce buranın kurulmasıyla ilgili çalışmalar yürüten bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Bugün geldiğimiz nokta çok çok iyi. Teknopark ülkemiz için ülkemizin katma değerinin aratılması için önemli araçlardan Türkiye’nin bütün Dünya olduğu gibi hedefimiz Türkiye sanayi iş birliğini geliştirmek. Teknoparkda bu konuda hepimize yardımcı olan bir kuruluş üniversite mensuplarımız teorik bilgilerden ziyade pratiğe nasıl aktarılır, kapitalist bir düşünce ile paraya nasıl çevrilir ülkenin kalınmasına nasıl katkıda bulunur. Teknoparklar bu konuda çok önemli. İnovasyon mantığıyla bunun ticari hayata nasıl döndürüleceğiyle ilgili çalışma işveren ve akademisyenlerimizi buluşturacağız. Bu açıdan teknoparkımıza 13 başvurumuz var bunlardan 3’ü kabul edildi. Bundan sonrada daha hızlı hareket ederek yani 2019 yılından itibaren çok hızlı bir şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Programda son olarak konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise konuşmasında şunları söyledi: “Üniversitenizin bir diğer heyecan verici etkinliğinde buluşmaktan son derece mutluyum. Geçtiğimiz günlerde uzaya füze fırlatan ekiple BEÜ’de beraber olduk. Teknopark’ın açılışında da bir dizi çabanın uzun süreçli bir çabanın sonucunda mutlu sonda olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Çok güzel bir yer olmuş bazen çok büyük binalar yaparız ama burası öyle değil önemli olan içinde ne yaptığınızdır. Bu teknoparkın en önemli varlığı başında genel müdürümüzün olması hocamıza katkı ve desteklerinde dolayı teşekkür ediyorum. Ben Zonguldak Teknopark’ın ülkemize, bölgemize, Zonguldakımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

