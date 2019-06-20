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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'ta sağanak - Hasar tespit çalışması - ZONGULDAK

Zonguldak'ta sağanak - Hasar tespit çalışması - ZONGULDAK

- Sular altında kalan evler - Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan'ın konuşması Zonguldak 'ta sağanak - Alaplı ilçesinde bir köyden geçen derenin taşması sonucu meydana gelen hasarın tespiti için çalışmalara başlandı - Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan: - "İlk incelememizde, 2 - 3 evde ciddi olmak üzere yaklaşık 20 evde hasar meydana geldiğini tespit ettik. Küçük çaplı hasarlar da var. Bunların tespitini yapıp hasar oranına göre ihtiyaçları karşılayacağız"ZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde bir köyden geçen derenin taşması sonucu meydana gelen hasarın tespiti için çalışmalara başlandı.Dün ilçeye bağlı Sarıkadı köyünde etkili olan sağanak nedeniyle bölgeden geçen dere taştı, ev ve ahırları su bastı. Taşkının ardından Alaplı Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ve yetkililer bölgede incelemelerde bulundu. Arıkan ve beraberindekiler vatandaşların sorunlarını dinledi.Kaymakam Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasar tespit komisyonu kurduklarını ve komisyon üyelerinin katılımıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Hasar gören evlerin hepsinin incelendiğini ifade eden Arıkan, şöyle konuştu:"Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden gereken neyse yapacağız. Kızılay ekiplerimiz de ihtiyacı olanlara kumanya ve su yardımı yapıyor. Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. İlk incelememizde, 2 - 3 evde ciddi olmak üzere yaklaşık 20 evde hasar meydana geldiğini tespit ettik. Küçük çaplı hasarlar da var. Bunların tespitini yapıp hasar oranına göre ihtiyaçları karşılayacağız. Mal ve hayvan kayıpları var ancak henüz bu konuda bir tespit yapamadık. Bunun belli başlı kriterleri var ve biraz zaman alacak. Her şey şu anda kontrolümüz altında. Herhangi bir sorunumuz yok. Derenin debisinde de herhangi bir sorun yok."Dün ilçeye bağlı Sarıkadı köyünde etkili olan sağanak yüzünden bölgeden geçen derenin taşması taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 12 kişi kurtarılmıştı. Taşkın nedeniyle bazı evler boşaltılmıştı. Bazı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar telef olmuştu.

Misyon Hasar Tespit Hayvan Trol 

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