Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Zonguldak’ta kuvvetli fırtına...Yağmurla birlikte şiddetini artıran dalgalar zaman zaman Liman Caddesi’ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı

Zonguldak’ta kuvvetli fırtına...Yağmurla birlikte şiddetini artıran dalgalar zaman zaman Liman Caddesi’ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı

Liman içerisindeki balıkçı tekneleri

İstinat Duvarı Şiddetli Rüzgar Yağmur Suyu 

-Liman içinden görüntü
-Açıkta bekleyen yük gemisinden görüntü
-Dev dalgalardan detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta etkili olan fırtına ve yağmurla birlikte şiddetini artıran dalgalar zaman zaman Liman Caddesi’ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz’de şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle Karadeniz’deki dalgalar şiddetini artırdı. Liman Caddesi’ndeki 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşan dalgalar zaman zaman liman içerisine girdi. 6 ila 8 kuvvetindeki fırtınanın yer yer kuvvetli fırtına şeklinde olması beklenirken fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri liman içine demirledi. Açıkta limana demirlemek için sıra bekleyen yük gemisi ise fırtına ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Gemi, zaman zaman adeta beşik gibi sallandı. Öte yandan yağmur suyu ile birlikte gelen çöpler, dere yataklarından denize ulaşan, pet ve cam şişeler, odun parçaları limana birikti. Meteoroloji yetkilileri oluşabilecek risklere karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'de yarım saatlik yağmur hayatı felç etti!İzmir'de yarım saatlik yağmur hayatı felç etti!
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı