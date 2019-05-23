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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'ta kontrolden çıkan cip takla attı: 1 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan cip takla attı: 1 yaralı

-Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Aracın görüntüsü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta akşam saatlerinde cipi ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bayan sürücüsü işaret levhasına çarparak takla attı. Edinilen bilgiyeye göre kaza akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 LKS 33 plakalı cip iddialara göre işaret levhasına çarparak yan döndü. Şans eseri kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya karışan araç çekici yardımı ile yoldan çekildi. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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