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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davasında karar çıktı

Zonguldak'ta FETÖ/PDY davasında karar çıktı

- Adliye binası

İş İnsanları Tutuklu Sanık Dolandırıcılık Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-- Cezaevi araçları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

-. 74 sanığın yargılandığı davada 14 sanık beraat ederken, örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in aralarında bulunduğu 3 sanığın dosyası ayrıldı. 5'i tutuklu sanığa 7 yıl, tutuksuz 52 sanık ise 2 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Zonguldak'ta aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in de bulunduğu dernek yöneticileri, kamu kurum çalışanları, iş insanlarının yer aldığı 74 sanık hakkında karar verildi.
"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ile "Türkiye Cumhuriyeti hukumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla haklarında dava açılan sanıklar hakkında, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 gün duruşmaların ardından karar verildi.
Duruşmada FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 3 sanığın dosyası dava dosyasından ayrıldı. 5 tutuklu sanık hakkında 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Duruşmada tutuksuz yargılanan 52 sanık hakkında ise 2 yıl ila 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Duruşmada ise 14 sanık beraat etti.
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