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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak’ta FETÖ operasyonu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ta FETÖ operasyonu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Polis minibüsünün gelişi

Muvazzaf Asker Kripto Trol 

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi
-Adliye binasından detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta FETÖ/PDY Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf asker adliyeye getirildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Zonguldak Adliyesine getirildi.
(SÖ-
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