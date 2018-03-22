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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak’ta FETÖ’den yargılanan eski tuğgenerale beraat

Zonguldak’ta FETÖ’den yargılanan eski tuğgenerale beraat

-arşiv-

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Ömür Boyu Hapis Darbe Girişimi Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Cezaevi aracının gelişi
-Sanık komutanların adliyeye sevk edilmesi (Birol Şimşek 3. sıradaki beyaz saçlı)

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK’dan ihraç edilen ve bir süre sonra tahliye edilen eski tuğgeneral Birol Şimşek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandığı davadan beraat etti. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Birol Şimşek’in yanı sıra yakınları ve avukatlar katıldı.
Adının sıkıyönetim listesinde bulunmasından dolayı yargılandığı duruşmada tutuklanan ve bir süre sonra da tahliye edilen Şimşek hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmak” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. TSK’dan ihraç edilen ve 5 Mayıs 2017 günü katıldığı duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Birol Şimşek’in üzerine atılı suçlamaları işlediğine dair delil bulunmadığından beraatine karar verildi.
“Listeye adımı yazan hainlerden şikayetçiyim” Şimşek, önceki duruşmalardaki savunmalarında, "Hiçbir irtibat ve bağlantım olmadığı, hayatım boyunca ilişkim olmadığı FETÖ denilen yapıyla ilişkilendirmem, sıkıyönetim direktifi adı altında listede adımın yer almasından dolayı cezaevinde bulunmaktan dolayı büyük üzüntü içindeyim. Hiçbir ilgim olmayan konuda yer almadığım örgüt hakkında savunma yapmak zor geliyor. İsmimin hainlerce yazılmasıyla suçlanıyorum. İsmimin neden yazıldığını bilmiyorum. 55 yıllık hayatımda FETÖ'den uzak durdum. Bu listeyi hazırlayan, planı yapan, kendi milletine ateş açan hainlerden listeye adımı yazanlardan şikayetçiyim" ifadelerine yer vermişti.
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