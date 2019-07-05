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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu - ZONGULDAK

Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu - ZONGULDAK

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu - Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye getirildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında Zonguldak , Yozgat, Ankara ve Kayseri'de gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Temmuz'da Zonguldak , Yozgat, Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

Trol 

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