Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ziynet eşya ve para çalan hırsızlar detaylı kamera incelemesi sonucu yakalandı

Ziynet eşya ve para çalan hırsızlar detaylı kamera incelemesi sonucu yakalandı

Zanlıların ilçe jandarma karakolundan görüntüsü

Jandarma Karakolu Jandarma Akalan Kamera Hırsız 

-Hastaneden görüntü
-Adliye sarayından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde geçen hafta A.Ş. isimli vatandaşın evinden ziynet eşya ve nakdi para çalan hırsızlar M.A., M.Ö. ve S.T. kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Bismil ilçesi Tepe Mahallesinde 28 Ekim 2019 Pazartesi günü gece saatlerinde A.Ş. isimli vatandaşa ait evden ziynet eşyaları ve bir miktar nakit para çalınarak hırsızlık olayı meydana gelindiği belirtildi. Açıklamada, “Devam eden çalışmalar neticesinde, meydana gelen olayla ilgili olarak mahallenin giriş ve çıkışında bulunan tüm kameralar detaylı bir şekilde incelenerek araştırma ve soruşturma genişletilmiş, bahse konu hırsızlık olayını M.A., M.Ö. ve S.T. isimli şahısların gerçekleştirdiği, bu şahısların birçok evin ve iş yerinin hırsızlık amacıyla keşfini yaptıkları ve önümüzdeki dönemlerde Diyarbakır ili genelinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirecekleri tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların belirlenen adreslerinde 01 Kasım 2019 Cuma günü yapılan operasyonda, M.A., M.Ö. ve S.T. isimli şahıslar ikamet ettikleri evde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Halk silahlanıp dağ, taş PKK'lı aradı!Halk silahlanıp dağ, taş PKK'lı aradı!
Annenin Feryadı Yürekleri DağladıAnnenin Feryadı Yürekleri Dağladı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı