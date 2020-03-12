Zırhlı polis kulübesine tır çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - ŞIRNAK
- Zırhlı polis kulübesine tırın çarpması - Kaza yeri - Kaza yapan tırdan görüntü - İtfaiye ekiplerinin yaralı sürücüyü çıkarması Şırnak 'ta zırhlı polis kulübesine tır çarpması sonucu 2 kişi yaralandıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki zırhlı kulübeye çarpması sonucu sürücü ve bir polis memuru yaralandı.Mehmet D. yönetimindeki 73 DN 994 plakalı tır, ilçe merkezi girişinde polis uygulama noktasındaki kulübeye çarptı.Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücü ile bir polis memuru, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert ve İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner kaza yerinde incelemelerde bulundu.Tırın, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayarak kulübeye çarptığı iddia edildi.
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