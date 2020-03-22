Zırhlı polis aracının çarptığı 2 inek telef oldu - İSTANBUL
- Olay yerinden görüntüler - Devrilen zırhlı polis aracının görüntüleriİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da zırhlı polis aracının çarptığı 2 inek telef oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kullanılan zırhlı araç, İstanbul Havalimanı kargo bölümünden konuk evi istikametine seyrederken önüne çıkan iki ineğe çarptı.Çarpmanın etkisiyle zırlı araç takla attı. Araçta bulunan özel harekat polislerinden yaralanan olmazken, 2 inek telef oldu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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