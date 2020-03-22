Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Zırhlı polis aracının çarptığı 2 inek telef oldu - İSTANBUL

Zırhlı polis aracının çarptığı 2 inek telef oldu - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Devrilen zırhlı polis aracının görüntüleriİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da zırhlı polis aracının çarptığı 2 inek telef oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kullanılan zırhlı araç, İstanbul Havalimanı kargo bölümünden konuk evi istikametine seyrederken önüne çıkan iki ineğe çarptı.Çarpmanın etkisiyle zırlı araç takla attı. Araçta bulunan özel harekat polislerinden yaralanan olmazken, 2 inek telef oldu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis Aracı Argo Zırhlı Araç Polis Özel Harekat Polisleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı