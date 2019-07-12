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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Zırhlı araç sevkiyatının ardından mühimmat sevkiyatına başlandı

Zırhlı araç sevkiyatının ardından mühimmat sevkiyatına başlandı

mühimmat ev lojistik malzeme taşıyan araçlar

Zırhlı Araç Şanlıurfa Askeri Araç Terör Operasyonu Terör Örgütü 

-otobandan ilerleyen araçlar
-otobanın şanlıurfa çıkışı
-araçların ilerlemesi
-yakın ve genel açılar
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Fırat’ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Suriye sınırına askeri yığınak devam ediyor. Bölgeye askeri kamyonlarla mühimmat sevkiyatı yapıldı. Türkiye, tarihinin en büyük askeri yığınağını PKK/PYD terör örgütünün kontrol altında tuttuğu Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan terör operasyonu için Suriye sınırına yapıyor. Yaklaşık bir haftadır devam eden zırhlı araç sevkıyatı ile bölgeye mühimmat nakli de gerçekleştiriliyor. Zeytin Dalı Harekatının yapıldığı Hatay ve Kilis’ten yola çıkan araçlar, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa’ya ulaştı.. Otobandan ilerleyen lojistik malzeme ve mühimmat yüklü yaklaşık 20 askeri araç sınır hattına doğru ilerledi.
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