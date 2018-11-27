Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Zile'de 2 kişinin evlerinde ölü bulunması - TOKAT

Zile'de 2 kişinin evlerinde ölü bulunması - TOKAT



: - Adliye binası görüntüsü - Zanlıların adliyeye çıkarılmaları Tokat 'ta 2 kişinin evlerinde ölü bulunması - Olayla ilgisi bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Zile ilçesinde 2 kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Şeyhali Mahallesi'nde, Hasan Hüyük (66) ve Hatice Korkmaz'ın (72) evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A ve N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.Zile'de, Hasan Hüyük ile Hatice Korkmaz'dan haber alamayan yakınları durumu 22 Kasım'da polise bildirmişti. Çilingir yardımıyla eve giren polis Hüyük ve Korkmaz'ın cesetleriyle karşılaşmıştı.Hüyük ve Korkmaz'ın boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.Olayla ilgisi bulunduğu belirlenen Olcay K. Niğde'de dün gözaltına alınmıştı. Olcay K. Zile'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Polis Bild Trol 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı