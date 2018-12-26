Zigana Dağı'nda kar yağışı - TRABZON

- Zigana Dağı'ndan detay - Kar küreme araçlarının yolu açma çalışmaları - Araçlarını temizleyen vatandaşlardan detayZigana Dağı'nda kar yağışı - Zigana Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyorTRABZON (AA) - Trabzon - Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan ve Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.Bölgede gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Zigana Dağı'nda yolculuk yapan bazı otomobil ve kamyonetler yolda kaldı.Zaman zaman tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle güçlük yaşayan sürücülere, trafik polislerince zincirsiz yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.Zincirsiz seyreden araçların yolda kalmaları nedeniyle zaman zaman trafiğe tek şeritli kapanan Zigana Dağı'nda, karayolları ekipleri de tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürdü.