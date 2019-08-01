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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Zeytinyağı fabrikasında yangın - BALIKESİR

Zeytinyağı fabrikasında yangın - BALIKESİR



: - Yangın söndürme çalışmalarına ait detaylar Balıkesir 'de zeytinyağı fabrikasında yangın - Ayvalık ilçesindeki yangında fabrikada geniş çaplı hasar meydana geldiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Tellikavak mevkisindeki Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan Kürşat Zeytincilik Fabrikası'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç itfaiye grup amirliklerine ait 12 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla ardından kontrol altına alındı.Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle fabrikada geniş çaplı hasar meydana geldi.Bu arada Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Fabrika Zeytinyağı Trol 

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