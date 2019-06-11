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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Zeytinlikte kenevir yetiştirdi

Zeytinlikte kenevir yetiştirdi

Kenevirin bulunduğu alan

Polis Su Tesisatı Akalan Polis Ekipleri 

-Kenevir detay
-Ormanlık alan

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytin ağaçlarının arasına orman gibi Hint keneviri eken 2 kişi polis tarafından yakalandı. Edininlen bilgiye göre, Erdek'te polis ekipleri zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide Hint keneviri ele geçirdi. Arazide ormanı andıran bir manzara ile karşılaşan ekipler, Hint kenevirlerinin sulanabilmesi için su tesisatı kurulduğunu belirledi. Erdek ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde B.E. ve O.E 'ye ait arazide Hint keneviri ekildiği ihbarını alan Erdek Polis Merkezi Amirliği ekipleri adrese baskın düzenledi.
Operasyonda polis ekipleri, zeytin ağaçları ve sebze fidelerinin arasında 90 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ekipler, boyları hayli uzun olan ve orman gibi olması nedeniyle Hint kenevirlerinin aralarında güçlükle dolaşırken, kenevirlerin sulanması için kurulan bir sulama tesisatının kurulduğunu belirledi. Polis Erdek nöbetçi savcısına konu ile ilgili bilgi vererek, şüpheliler B.E. ve O.E'yü gözaltına alarak, soruşturmaya başladı.

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