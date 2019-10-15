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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Zeytindalı Harekatı'nda 9 arkadaşını şehit verip 4 ay komada kaldı...Gazi olmayı kabul etmeyip birliğine geri döndü

Zeytindalı Harekatı'nda 9 arkadaşını şehit verip 4 ay komada kaldı...Gazi olmayı kabul etmeyip birliğine geri döndü

Asker Ailesinin görüntüleri

Şehit Yaşam Mücadelesi Uzman Çavuş Suriye Suriye Sınırı 

-Bekir Kerkez'in ailesiyle telefondan konuşması
-Bekir Kerkez'in fotoğrafı

( GAZİANTEP )- Gazi olmak düşünmeden birliğine dönen Uzman çavuş, şimdi sınırda görev bekliyor GAZİANTEP

- Zeytindalı Harekatında 9 arkadaşını şehit veren kendisi ise boğazına şarapnel parçası isabet eden Komando Uzman Çavuş Bekir Kerkez, 4 aylık yaşam mücadelesini kazanarak, sağlığına kavuştu. Derin yarasına rağmen gaziliği kabul etmeyen uzman çavuş, birliğine geri dönenerek Ceylanpınar sınırında verilecek görevi bekliyor. Bornova Jandarma Tugay komutanlığı askeri olan ve Zeytin Dalı Harekatı'nda 9 arkadaşı ile birlikte Suriye'ye sevk edilen Uzman Çavuş Bekir Kerkez'in 9 arkadaşı şehit olurken kendisi ise boğazına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralandı.4 ay yaşam mücadelesi veren Uzman Çavuş Bekir Kerkez, yapılan tedavilerin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Gaziye ayrılmak istemeyen Uzman Çavuş Bekir Kerkez, yeniden askerlik görevine geri döndü. Bu kez Tokat Jandarma Komando Taburu'na görevlendirilen Kerkez, yeni birliği ile birlikte bu kez suriye sınırına görevlendirildi. Birliği ile Ceylanpınar'a gelen Komando Uzman Çavuş Kerkez, Rasulyan'daki Barış pınarı Harekatı için hazırda görev bekliyor. Evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Bekir Kerkez Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan anne Hatice Kerkez, oğlu ile gurur duyduğunu söylerken, Barıp Pınarı Harekatı'nda görev alan oğlu ve tüm askerler için dua etti. Köy korucusu ağabey Muharrem ise kardeşi ile telefonla konuştu.
Anne ve ağabeye duygusal anlar yaşatan Bekir Kerkez, telefonda "Beni merak etmeyin biz iyiyiz, moralimiz yerinde. İnşallah bir an önce görevi bitirip geleceğiz" diye konuştu.

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