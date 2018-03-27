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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda okul bodrumunda yangın - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda okul bodrumunda yangın - İSTANBUL

- Yangın söndürme çalışmalarından detaylar - Öğrencilerin okuldan çıkarılmasıZeytinburnu'nda okul bodrumunda yangın - Okulda yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir okulun bodrumunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bodrumunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman üst katlara yayıldı. Yetkililer okuldaki öğrencileri tahliye ederken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Olayın duyulmasının ardından bazı velilerin de okula geldiği görüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, okulda duman tahliyesi çalışmalarına başlandı.

Polis Öğrenciler 

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