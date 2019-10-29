Zeytinburnu’nda hırsızlık - İSTANBUL

- Zanlıların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleriZeytinburnu’nda hırsızlık - 2 zanlı tutuklandıİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu’nda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, polis Merkezefendi Mahallesi’nde bir evden bilgisayar, 105 lira, 21 dolar ve 600 Türkmen Manatı çalınmasına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Burak E.(21) ve Selçuk Ü.(32) isimli şüphelilerin olayı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği anlaşıldı.Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda evden hırsızlık, gasp, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, iş yerinden hırsızlık gibi birçok suçtan kaydının olduğu anlaşıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.
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