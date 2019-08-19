Zeytinburnu'nda cinayet zanlısı yakalandı - İSTANBUL
- Zeytinburnu'nda cinayet zanlısı yakalandı - Olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevk edilmeleriZeytinburnu'nda cinayet zanlısı yakalandı - Afgan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos'ta Yenidoğan Mahallesi'nde Afganistan uyruklu J.A'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Polis, aynı gün Afgan uyruklu R.N. (25), S.K. (21), M.E.L'yi (22) yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve M.E.L adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.N. tutuklandı.Güvenlik kamera görüntülerinde bir grubun kavga ettiği, bıçaklama olayına karışan şüphelilerin kavgadan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar görülüyor.
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