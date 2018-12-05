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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda 5 katlı bir iş yerinde yangın

Zeytinburnu’nda 5 katlı bir iş yerinde yangın

Binadan görüntü

Polis Nadan Trol Giyim Mağazası 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Duman tahliye çalışmaları
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda 5 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi. Yangın, saat 05:00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 105/2 sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan ve Suriyelilere ait olduğu öğrenilen çocuk giyim mağazasının giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giriş katında başlayan yangın üst katlara sıçradı. Tüm binayı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Giriş katında başlayan ve üst katlara da sirayet eden yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle bina içerisinde kalan yoğun duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, 5 katlı iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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