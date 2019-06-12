Zeytinburnu’nda 5 ayda 2 bin 275 kaçak göçmen yakalandı



- Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde kaçak göçle ilgili mücadele için oluşturulan birimin yaptığı çalışmalar neticesinde ilk beş ayda 2 bin 275 kaçak göçmen yakalandı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak göçle mücadele için yeni birim oluşturuldu. Oluşturulan birimin yaptığı çalışmalar neticesinde kaçak göçle ilgili büyük bir ivme yakalandı. Birimin yaptığı çalışmalar neticesinde ilk beş ayda 2 bin 275 kaçak göçmen yakalanarak İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünü gönderildi. Ekiplerin yaptığı bu çalışmalar neticesinde gün içerisinde 42 kişi daha yakalanırken, operasyonların artarak devam edeceği öğrenildi. (MB-

