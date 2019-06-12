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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda 5 ayda 2 bin 275 kaçak göçmen yakalandı

Zeytinburnu’nda 5 ayda 2 bin 275 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlerin polis merkezinden çıkarılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Kaçak Göçmen Kaçak Polis Merkezi Akalan 


- Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde kaçak göçle ilgili mücadele için oluşturulan birimin yaptığı çalışmalar neticesinde ilk beş ayda 2 bin 275 kaçak göçmen yakalandı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak göçle mücadele için yeni birim oluşturuldu. Oluşturulan birimin yaptığı çalışmalar neticesinde kaçak göçle ilgili büyük bir ivme yakalandı. Birimin yaptığı çalışmalar neticesinde ilk beş ayda 2 bin 275 kaçak göçmen yakalanarak İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünü gönderildi. Ekiplerin yaptığı bu çalışmalar neticesinde gün içerisinde 42 kişi daha yakalanırken, operasyonların artarak devam edeceği öğrenildi. (MB-
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