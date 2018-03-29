Zeytinburnu Halk Kütüphanesi açıldı

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( İSTANBUL )- Zeytinburnu’nda Halk Kütüphaneleri çoğalıyor İSTANBUL



- Zeytinburnu Belediyesi, kitap okuma oranını artması amacıyla kurduğu İlçe Halk Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Zeytinburnu Belediyesi kitap okuma oranlarının artmasını hedefleyerek ilçesindeki kütüphaneleri çoğaltıyor. Bu kapsamda Veliefendi Mahallesi’nde kurulan İlçe Halk Kütüphanesi 26 Mart - 01 Nisan 54’üncü Kütüphane Haftası’nda törenle açıldı. Açılış törenine İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın yanı sıra çok sayıda çocuk katıldı.

Kurdele kesimi ve protokol konuşmalarıyla başlayan açılış programı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Başkan Aydın'ın kütüphane ziyaretiyle sona erdi. ‘‘Kütüphaneler sosyalleşme mekanı olacaktır’’ Açılış programına katılan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Kütüphanelerimiz bizim için yalnızca okuma yazma ve çalışma mekanı değil, aynı zamanda bir sosyalleşme mekanı olacaktır. Dostluk, kültür sanat ve eğitim merkezi olacaktır inşallah. Zamanın ruhunu yakalayan kütüphaneler inşa ettiğimiz sürece kütüphanelerimiz hep ilgi görecek. İstanbul’da kültür alanında en önemli işlere imza atan bir belediyenin ve belediye başkanının sınırlarının sorumlu alanındayız’’ diye konuştu.

‘‘İlçemizdeki kütüphanelerin 2'si 24 saat açık’’ Kitap okumanın önemini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “İlçemizde 11 tane kütüphanemiz var. Kütüphanelerimizden iki tanesi 24 saat açık, diğerleri de burada olduğu gibi haftada altı gün açık. Bilgi okuldan, kitaplardan ve kütüphanelerden ediniliyor. Dolayısıyla burası sizlerin bizlerin Zeytinburnu’nda yaşayanların ve Türkiye’de yaşayan bizleri güçlü kılacak. Çalışırsak, kütüphanelere gidersek ve okursak önce bilgiye ulaşacağız sonrada güçlü olacağız. Mazlumların garibanların elinden tutacağız, kendimiz rahat edeceğiz ve garibanların da rahat etmesi için çalışmış olacağız. Kütüphanemiz hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

‘‘Burada her çeşit kitap var’’ Kitap okumayı sevdiğini ifade den Pelin Gündüz ise, “Burada birçok kitap var, kitapları okuyarak birçok eğitim kazanabiliriz. Kütüphane olarak çok ileride olduğunuzu görüyorum burada çok sayıda, herkesin istediği çeşit kitap var. Okuldan sonra gelebildiğim kadar gelmeye çalışacağım kütüphaneye. Burada kitap okumayı seviyorum çünkü sessiz, okuduğumu daha iyi anlayabiliyorum’’ ifadelerini kullandı. ‘‘Boş vakitlerimde burada kitap okuyacağım’’ Yaşıtlarına kitap önerilerinde bulunan Hasan Eren ise, “Buraya geleceğiz kitap okuyacak ve derslerimizi çalışacağız. Boş vakitlerimi burada kitap okuyarak ve ders çalışarak geçireceğim. Kitap okumayı severim, arkadaşlarıma da kitaplar önerebilirim en sevdiğim kitaplardan biri de Harry Potter serisi’’ dedi.



