Zeytin Dalı Harekatı'na mehterli klip desteği - KIRŞEHİR
- Ahi Evran Külliyesi önündeki klip çekiminden detaylar - Sanatçı İdris Altuner ile röportaj - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile röportajZeytin Dalı Harekatı'na mehterli klip desteği - Halk müziği sanatçısı İdris Altuner, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyona destek amacıyla "Zeytin Dalı" marşına mehter takımı eşliğinde klip çekti - Sanatçı Altuner: - "İçinden geçtiğimiz şu süreçle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği konuya biz de sanatçı kimliğimizle destek vermek istedik"KIRŞEHİR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla "Zeytin Dalı" marşını besteleyen halk müziği sanatçısı İdris Altuner, mehter takımı eşliğinde klip çekti. Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nda görev yapan Altuner, profesyonel yapım şirketinden de destek aldığı klibin çekimlerinin bir bölümünü Kırşehir Ahi Evran Külliyesi, tarihi Cacabey Camisi önünde diğer bölümlerini ise atlar eşliğinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirdi. Kırşehir 'deki çekimlerde mehter takımının müziği eşliğinde Zeytin Dalı Marşı'nı seslendiren Altuner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadele ile ilgili marş isteği üzerine böyle bir klibi hazırlamaya karar verdiklerini söyledi.
Klibin hazırlanmasına Kırşehir Belediyesinin de destek verdiğini belirten Altuner, şöyle konuştu:"Marşla ilgili daha önce hazırladığımız klibimiz ulusal basın yayın kuruluşları, televizyonlar ve yerel yayınlarla birlikte yaklaşık 10 milyon insanımıza ulaştı. Bu bize ayrı bir heyecan kazandırdı. Zeytin Dalı Marşı'nın mehter versiyonu aslında bize 10 milyon insanımızın armağanıdır. İçinden geçtiğimiz şu süreçle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği konuya biz de sanatçı kimliğimizle destek vermek istedik. Bu amaçla çıktığımız yolda, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap verebilmek için Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı ile milyonlara ulaşan Zeytin Dalı Marşı'nın mehter versiyonu çalıştık."Ahi Evran Külliyesi'ndeki çekimleri izleyen Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş gibi ozanların, Ahi Evran - ı Veli gibi manevi şahsiyetlerin yaşadığı medeniyetin tohum şehri Kırşehir 'den böyle bir klibin hazırlanmasını önemli bulduğunu söyledi.
Bu projenin ortaya çıkış sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı olduğuna vurgu yapan Bahçeci, "Arkadaşlarımız bu sözler üzerine böyle bir marşa klip hazırlamak için çalışma yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın o sözlerini talimat kabul edip hızlı bir şekilde böyle güzel bir marşı gerçekleştiriyoruz, çıkış noktamız Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talebi ve isteği oldu." ifadelerini kullandı.Dizelerini şair Mehmet Hacıismailoğlu'nun yazdığı türkü formundaki "Zeytin Dalı Marşı"nın sözleri şöyle:Afrin'den Menbiç'e uzansın zafer,Türk'ün bot sesiyle aks etsin dağlar,Ölümü öldüren şerefli nefer,Şu Fırat sendeki imanla çağlar.Zeytini azık yap, dalını yedir,Öğret şu dünyaya Türk nasıl erdir,Girdiğin topraklar varsay ki Bedir,Varsay ki İslam'ın doğduğu yerdir.Menzilin uzansın kızıl elmaya,Gök kubbe üstünde kalkanın olsun,Öyle bir ant iç ki galip olmaya,O yerler ebedi mekanın olsun.