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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü - ADIYAMAN

Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü - ADIYAMAN

- Adıyaman ’da Zeytin Dalı Harekatı’na destek yürüyüşünden detaylar - Yürüyüşün drone ile takibiZeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü - Adıyaman 'ın Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından bayrak yürüyüşü düzenlendiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla bayrak yürüyüşü yapıldı.Etkinlik öncesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, "Gölbaşı uyuma Mehmetçik'e sahip çık" "Hepimiz Mehmetiz, Afrin'e yeteriz", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attı.Kaymakam Can Aksoy, burada yaptığı konuşmada, ilçe halkının Zeytin Dalı Harekatı'na desteğinin her zaman tam olduğunu belirtti.
Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise Türk milletinin, ülkesinin bekası tehlikeye düştüğünde bir ve beraber olmayı her zaman başardığına işaret etti.Konuşmanın ardından katılımcılar, İstiklal Marşı okuyup, askerler için dua etti.Meydanda Gölbaşı Belediyesi tarafından 2 bin 500 bayrak dağıtıldı.Gruptakiler, daha sonra ellerinde bayraklarla ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Sivil Toplum 

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