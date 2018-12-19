'Zeyna' öğrencilere sevgi aşılayacak

-Köpeğin hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül tarafından okula getirilmesi

-Öğrencilere bilgi verilmesi, öğrenciler ve köpek

-Köpeği okşayan öğrenciler ve Semih İğdigül'ün konuşması

-Çocukların alkışı

-Okul Müdürü Burak Burakgazi ile röp.

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-Ulaşım: Kafe den geçildi

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( MERSİN )- Mersin Erdemli'de özel bir okul 'Zeyna' adlı labrador cinsi köpeği sahiplendi MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesindeki özel bir ilkokulun öğrencileri, barınakta yaşayan 1,5 yaşındaki labrador cinsi 'Zeyna' adlı köpeği sahiplendi. Okul öğrencileri tarafından sevinçle karşılanan 'Zeyna' öğrencilere havan sevgisi aşılayacak. Hayvana şiddet olaylarının artmasıyla birlikte toplumda hayvan sevgisini yaygınlaştırmak için harekete geçen öğrenciler, 'Hayvanları sevelim ve koruyalım' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda bir köpek sahiplenmek isteyen öğrencilerin sesini duyan hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül bu konuda onlara yardımcı oldu. İğdigül, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki labrador cinsi 1.5 yaşındaki 'Zeyna' adlı köpeği alarak okuldaki öğrencilere teslim etti. 'Zeyna'nın okullarına gelmesi öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Projeye ilişkin bilgi veren Okul Müdürü Burak Burakgazi, "Son günlerde hayvanlara yapılan muameleler ortada. Bunlar bizi fazlaca üzmektedir. Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak, onların koruma duygularının gelişmesi için Mersin Hayvan Barınağından 'Zeyna' adlı köpeğimizi sahiplendik. Kendisine ev sahipliği yapacağız. Artık 'Zeyna' akademimizin bir ferdidir" dedi.

Öğrencilere teşekkür eden Semih İğdigül'de gündemdeki yerine koruyan papağana yapılan işkenceyi gördükten sonra kahrolduklarını söyledi.



İğdigül, sahiplenmelerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu güzel yürekli insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Eğitim şart diyoruz ya bu da bir eğitimdir. Bu bir örnektir. Vicdan ve merhametten uzak insanlara sesleniyorum, bu da bir candır" diye konuştu.

(OKİ-

