Zemini çöken 6 katlı bina boşaltıldı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerZemini çöken 6 katlı bina boşaltıldı - Güngören'de zemininde çökme oluşan 6 katlı bina mühürlendiİSTANBUL (AA) - Güngören'de zemininde çökme oluşan bina, zabıta ekiplerince tahliye edildi.Haznedar Mahallesi Gedik Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın yanındaki zeminde, henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.Olay yerine gelen zabıta ekipleri, binada ikamet eden vatandaşları tahliye ederek, binayı mühürledi.Mahalle sakinleri, binanın yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.